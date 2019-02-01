Фестиваль «Театральное Приволжье». Впервые в России в 14 регионах ПФО одновременная телетрансляция спектаклей

С 1 октября 2019 года во всех регионах Приволжского федерального округа впервые в России одновременно стартует телевизионный показ школьных и студенческих спектаклей фестиваля «Театральное Приволжье». Этот уникальный проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в объявленный Президентом России Год театра.

28 дней в прайм-тайм на 14 региональных каналах ПФО (вещание на 21 кнопке) и на информационном канале кабельной сети «Дом.ру» — лучшие школьные и студенческие труппы, которые соревнуются в конкурсе.

Все участники — финалисты своих регионов. На первом этапе в проекте участвовали 7 тысяч юных актёров из 483 коллективов — 114 студенческих и 369 школьных. Конкурсные спектакли посмотрели около 114 тыс. зрителей ПФО.

Победители «Театрального Приволжья», занявшие первые места в своих категориях, получат по 200 тыс. руб. на постановку следующих спектаклей, за вторые места — по 140 тыс. руб., за третьи — 100 тыс. руб. Достойные призы будут вручены и лучшим актерам, режиссерам и участникам конкурса театральных афиш.

Цель проекта — расширение культурного кругозора молодежи.

Молодые актеры не только соревнуются в сценическом мастерстве, но и активно участвуют в социальных акциях. Так, победители регионального этапа в Кировской области показывают постановку в домах-интернатах для престарелых и инвалидов и в детских реабилитационных центрах, а самарцы подготовили театральный квест для воспитанников областного Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Иволга». Видеоверсии всех спектаклей-конкурсантов можно посмотреть также на сайте проекта театральноеприволжье.рф