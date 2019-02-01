В Чувашском драмтеатре пройдет фестиваль, посвященный 80-летию Валерия Яковлева

Автор: Рита КирилловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

25 сентября народному артисту СССР, лауреату Государственных премий России и Чувашии, художественному руководителю Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова Валерию Яковлеву исполнилось 80 лет. Этому юбилею театр посвятит фестиваль, который пройдет с 16 по 23 октября.

Праздник постановок Валерия Яковлева откроется премьерой. Это будет «Чайка» по пьесе Антона Павловича Чехова, которую Валерий Николаевич мечтал поставить много лет. Юбилейную афишу украшают также спектакли, поставленные юбиляром в разные годы. Это «Константин Иванов» по пьесе Иоакима Максимова-Кошкинского, «День очищения» и «Не сыграть ли свадьбу?» Арсения Тарасова, «Часы с кукушкой» Марины Карягиной и мюзикл по пьесе Владислава Николаева «Во мне душа Пихампара». На закрытие заявлен спектакль, ставший уже хрестоматийным, своеобразной визитной карточкой театра — это драма «В деревне» по пьесе классика чувашской литературы Федора Павлова, где занята вся труппа театра.

Опубликовано: 27 сентября 2019 г.


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