Михаил Игнатьев: Устойчивое покрытие сотовой связью должно быть обеспечено на всей территории республики

Право потребителя на качественную услугу защищает государство

Сегодня почти вся республика, если точнее — на 90%, покрыта сетью 3G хотя бы одного оператора, у жителей в среднем по две сим-карты разных сотовых операторов. Почта переходит на оказание услуг в онлайн-формате, а это существенно повышает их скорость, сообщил руководитель Мининформполитики Чувашии Михаил Анисимов 24 сентября на заседании Координационного совета по защите прав потребителей.

Цифровизация телевидения, по словам министра, тоже прошла успешно. Всем, у кого были вопросы по переходу «на цифру», а таких было около трех тысяч человек, объяснили, что и как надо сделать, чтобы смотреть любимые программы в улучшенном качестве. С начала марта по июнь этого года работала региональная «горячая линия».

Однако Глава Чувашии, под чьим председательством проходило заседание, обратил внимание на то, что некоторые отдаленные уголки республики до сих пор не обеспечены устойчивой связью, ее нет на отдельных участках федеральных трасс. Проблемы с сигналом беспроводной связи есть и в новых микрорайонах столицы: Радужном, Солнечном, в Новом городе, в новых микрорайонах за «Лентой».

По словам министра, проблемы в удаленных малонаселенных районах решать сложно из-за объективных причин: в лесу поставить вышку можно, но рядом не всегда есть электрические сети. А тянуть 10 км кабеля оператору связи просто невыгодно. В жилых же микрорайонах столицы установить опоры часто мешает отсутствие свободных земельных участков. Например, когда проектировался Новый город, про землю для опор просто забыли. И теперь выделить участок сложно, потому что необходимо соблюсти массу требований.

Впрочем, как доложил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, в Садовом проблему уже решили, а в Новом городе земельный участок под строительство опоры двойного назначения оформляется. Такую же конструкцию скоро поставят в микрорайоне «Радужный», и проблема будет снята полностью. Однако Глава Чувашии не был удовлетворен таким ходом дел: «Сами себе создали проблемы, теперь их решаем». И поставил задачу: в ближайшие годы устойчивое покрытие сотовой связью должно быть стопроцентно обеспечено на всей территории республики, в том числе и на федеральных трассах.

Вторым вопросом обсуждалось качество предоставления медицинской помощи. Из доклада министра здравоохранения Владимира Викторова следовало, что ведомство в прошлом году провело 135 проверок в своих подразделениях. По их результатам было выдано около сотни предписаний. За шесть месяцев этого года — 46 предписаний. В основном нарушались требования к ведению первичной медицинской документации, к проведению диспансеризации и диспансерного наблюдения населения, не соблюдался порядок и стандарты оказания медицинской помощи. Все выявленные нарушения устранены.

Руководитель Росздравнадзора по Чувашии Татьяна Аносова сообщила, что жители Чувашии часто не идут разбираться со своими проблемами в местные ведомства, а сразу пишут жалобы в Москву. В результате — 87 внеплановых проверок, основной причиной которых были обращения граждан.

В большинстве случаев были выявлены нарушения при оформлении документации. В Новочебоксарской городской больнице, ставшей лидером по числу жалоб в прошлом году, причиной недовольства послужила вакцинация детей, проведенная без информированного согласия родителей. Часто пациенты жалуются, что анализы и исследования, которые положены по ОМС, им приходится делать в платных клиниках. Однако в частном разговоре Татьяна Николаевна призналась — когда она ознакомилась с качеством оказания медицинской помощи в другом регионе, где побывала недавно, пришла к выводу: у нас в республике ситуация на порядок лучше. И это несмотря на то, что средств из федерального бюджета нам выделяют приблизительно столько же.

Кстати, касательно финансирования здравоохранения Михаил Васильевич проинформировал: в следующем году на развитие этой сферы Чувашия получит из федерального бюджета в два раза больше средств, чем в этом, поэтому всем органам власти работать нужно ответственно и слаженно, как единая команда.

ЦИФРА 366 образовательных организаций Чувашии из 892 оказывали платные услуги в 2018 году

Образование — это тоже одна из услуг, причем часть их оказывается платно. Например, стандартами не предусмотрено обучение иностранному языку в детсадах или танцам в школе. Наибольшее число платных кружков и секций при школах и садиках зарегистрировано в столице республики. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков сообщил, что для образовательных учреждений будут вводиться лицензии на оказание платных образовательных услуг, чтобы сделать этот процесс «прозрачнее». Бюджет не выделяет деньги на обучение ментальной арифметике, танцам, дополнительную подготовку к школе, а родители хотят, чтобы дети занимались этими дисциплинами. Также в детсадах и школах республики востребованы спортивные секции, психологи и логопеды.

Случаев, когда родителей вынуждали оплачивать занятия детей, в прошлом году не было зафиксировано, в этом было две жалобы. Глава Чувашии поручил держать на контроле стоимость платных услуг, не допускать завышения цен и подчеркнул, что случаев принуждения платить за занятия детей быть не должно.

КСТАТИ Общий объем оказанных платных услуг в образовательных учреждениях Чувашии по итогам минувшего года составил 510 млн рублей. Средства, полученные от них, частично идут на зарплату специалистам, а в основном на укрепление материально-технической базы, ремонт, оснащение образовательных учреждений.

Нелли Русакова