Евгения Леванова: «Счастье — это слушать гимн России на пьедестале почета!»

«О-о-о! Она идет», — зашептались маленькие спортсменки, завидев пятикратную чемпионку мира Евгению Леванову. После удачного выступления в составе российской сборной на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку уроженка Чебоксар приехала на два дня в родной город.

Любовь к гимнастике проснулась сразу

Девочки тут же задарили гостью подарками — шарами, мягкими игрушками, розами (все принесли по цветку и собрали один огромный букет)… Быстро сняв ботинки («ковер — это святое», как тут же заметил кто-то), 19-летняя гимнастка вошла в зал. Расположилась в кругу воспитанниц Федерации художественной гимнастики Чувашской Республики и их родителей, стала с удовольствием отвечать на вопросы.

Дети спрашивали хоть и о простом, но, пожалуй, о самом главном: «Хотела ли ты стать гимнасткой? Тяжело ли быть гимнасткой?» Любая профессия тяжела, если глубоко в нее погружаться, ответила Женя. Гимнастика нелегка, заниматься приходится по восемь, а перед важными соревнованиями и по десять часов в день, но «это того стоит». Что касается желания заниматься этим видом спорта, то сначала все решила мама, которая привела дочку в четыре года в спортзал. К счастью, любовь случилась сразу: «Посмотрите, какие у нас фигуры, какие улыбки!»

«Она была игривой, ей все и всегда было интересно, этим и отличалась — описывая свою воспитанницу, вступила в разговор первый тренер Жени Ирина Штайнер. — Секрет в том, чтобы не отбить у ребенка желание заниматься спортом. Но стоит поблагодарить и родителей — в одиннадцать лет не каждая мама отпустит ребенка в чужой город. Евгению взяли в Нижегородское училище олимпийского резерва на отделение художественной гимнастики».

Слушать тренера и преодолевать себя

«…Всегда хвалите своих детей, даже если их постигла неудача», — раскрыла и свой секрет мама Жени Екатерина. Сформулировала формулу успеха и сама гимнастка: слушать тренера и ежедневно преодолевать себя. Каждый день стараться быть лучше, чем вчера. «Мама, ты считала медали?» — поинтересовалась она, замешкавшись в ответе на вопрос о количестве медалей и кубков. А вот про отпуск ответила сразу: будет две-три недели отдыха сейчас, после окончания сезона, и еще три-четыре дня на новогодние праздники. В эти два «окошка» между тренировками и удается побывать в родных Чебоксарах.

«Не знаю, кто как, а я хорошо кушаю», — отозвалась Женя на вопрос о питании. Заметила при этом, что в российской сборной девушки сами следят за своим весом. Один выходной в неделю, подъем в 7 утра, тренировки, прогулки, взвешивания, сон не раньше одиннадцати, перешла к подробностям чемпионка, когда маленькие спортсменки поинтересовались режимом. Посоветовала им не переживать на выступлениях и просто стараться делать все верно — но для этого, подчеркнула она, нужно много тренироваться, развивая механическую память. Так, чтобы делать все автоматически, как робот. А вот если какой-то элемент не получается, лучше переключиться на другой — чтобы организм не «запомнил» неверное движение.

«Можете посмотреть медали», — протянула Евгения Леванова маленьким гимнасткам свои награды, две золотые (за групповое многоборье и упражнения с тремя обручами и двумя парами булав) и одну бронзовую (за упражнение с мячами). Девчонки ринулись поближе к чемпионке и встреча переросла в раздачу автографов. Благо, спортсменка принесла с собой целую стопку фотографий на память юным поклонницам…

«Ты в Нижнем Новгороде, я в Чебоксарах»

…Пока Женя раздавала автографы и фотографировалась, «СЧ» удалось побеседовать с ее мамой. «И все же, как вы смогли отпустить 11-летнюю дочку в Нижний Новгород?» — спросили мы. Выяснилось, Екатерина сама родом из тех мест, неподалеку проживают родственники, да и папа в те времена нередко ездил в Нижний в командировки. Женя оказалась ребенком удивительным — домой не просилась, лишь уговаривала приезжать чаще.

Раз в две недели это удавалось, и для мамы с дочкой наступали долгожданные выходные: время с вечера пятницы и до утра понедельника они проводили вместе. Правда, с перерывом на школу и тренировку в субботу. Время шло, на смену обычным сотовым телефонам пришли умные смартфоны с мессенджерами — теперь Женя хоть и не каждый день созванивается с родителями, но списывается постоянно.

А вот вопрос о возвращении домой однажды все же стоял — тогда спортсменка получила травму и ее мучали головные боли, но медицинский вопрос удалось решить. Сегодня Женя продолжает считаться воспитанницей училища, но одновременно числится в составе сборной России по художественной гимнастике и занимается в подмосковном Новогорске, на соревнованиях она представляет Нижний Новгород и Москву.

Что привело к победам, по мнению мамы? Наверное, считает Екатерина, сказался целеустремленный характер. Помогли тренеры, которые встречались на пути, сказались и открытость, улыбчивость девушки — отчасти благодаря им люди старались помочь по максимуму. Благодаря общительности у Жени также всегда много друзей — она по-прежнему поддерживает отношения с бывшими чебоксарскими одноклассниками, встречается с ними и в Москве, и в чувашской столице.

Екатерина, тоже в прошлом спортсменка, сегодня следит за успехами дочки «издалека» и никогда не присутствует в зале во время соревнований. Так же делает и папа, Анатолий. Во время одного из соревнований он было решительно остался в зале, но через минуту не выдержал накала – вышел вслед за женой. Интересно, что о результатах выступлений Жени мама узнает из группы в одной из соцсетей. Группу ведет 14-летняя поклонница гимнастки, которая оперативно выкладывает итоги соревнований, фотографии, находит видео и размещает ссылки на интервью…

Чемпионат мира — 2019

Прошедший чемпионат был самым сложным, считают и мама, и сама юная спортсменка. Если в первый раз все было непонятно, а возможную ошибку можно было списать на то, что ты новичок, то во второй планка была поднята выше, а в третий сыграло свою роль включение Евгении в основной состав сборной всего за несколько недель до старта. «Первыми эмоциями были слезы облегчения, что все закончилось и закончилось хорошо», — вспоминает мама чемпионки. И рассказывает: «Женя сильнее меня. Она более выдержанная, спокойная, более философски ко всему подходит».

О слезах счастья после объявления результатов вспоминает и Евгения. Добавляет: «Когда стоишь на пьедестале почета и звучит гимн твоей страны, стараешься продлить эти мгновения, остановить время. Это и есть настоящее счастье!»

…Когда встреча с начинающими спортсменками закончилась, первый тренер Евгении Левановой Ирина Штайнер подарила своей любимице необычные часы — с логотипом чемпионата мира по художественной гимнастике и грациозной девушкой, чьи стрелки-ноги показывают время. И обратила внимание воспитанницы на баннер с ее фотографией, который до сих пор хранят в Федерации.

Кстати Поздравление от Президента На официальном сайте Кремля опубликовано обращение Президента России к гимнасткам. Владимир Путин поздравил победительниц чемпионата мира по художественной гимнастике в групповом турнире и сборную России, одержавшую победу в общекомандном зачете чемпионата мира. «Уважаемые Вера Леонидовна, Евгения Анатольевна, Анастасия Ивановна, Анастасия Олеговна, Анжелика Вадимовна, Мария Юрьевна! – обратился Путин к победительницам по имени-отчеству. – От души поздравляю вас, всю сборную России по художественной гимнастике с триумфом». Президент отметил «высочайший класс мастерства, красоты и гармонии», сильнейшую конкуренцию, которую выдержали спортсменки, а также поздравил наставников, родных и близких гимнасток и пожелал новых свершений.

Фото Олега МАльцева: «Стремление, труд, любовь к спорту — все в совокупности и повлияло на мои результаты, — говорит Евгения Леванова. — Многому я научилась благодаря своим тренерам — это наш общий труд и наши общие победы. Ирина Александровна Винер-Усманова точно и четко знает, какие слова сказать каждой гимнастке, как настроить ее. Мне кажется, без нашего тренера не было бы ничего».