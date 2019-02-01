Шурпе и папоротник как фишка Чувашии

Журналисты сетевого издания «Знамя Калуги» поделились впечатлениями от прошедшего в регионе международного форума предпринимателей и потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир!».

«…Отдельно целый день был посвящен хлебу. Увы, но в число финалистов-хлебопеков Калужская область не попала. Зато гости форума имели возможность попробовать хлебные новинки с добавлением моркови, фруктов, отрубей, семечек, сыра, перца, тыквы и клюквы…, — пишет журналист Евгения Миленушкина. — Что касается дегустации всевозможных яств, то тут не только голова шла кругом. Невозможно перечесть все представленное регионами нашей необъятной России.

Признаюсь — обойти даже половину территории было невозможно. Так что назову только то, что потрясло. К примеру, астраханская уха, чувашский суп шурпе, который готовили на огне в огромном котле. Еще фишка Чувашии — папоротник. Но не тот, что в обилии растет у нас по лесам, а орляк, из которого делают целебную закуску и приправы к мясным блюдам.

Конечно, глаза разбегались от многообразия национальных блюд и сладостей. Трудно забыть и алтайское кофе по-мезенски, рецепт которого держится в секрете. Удалось узнать только, что готовится он в самоваре на углях и шишках и пьется вместе с «черным пряником».