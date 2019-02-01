Французы внимательно следят за путешествием земляка по Волге

«Гостеприимство россиян — фантастика!»

Французский путешественник Адриан Клемансо, о котором на днях сообщала наша газета, несмотря на ухудшение погодных условий, продолжает одиночный сплав по Волге на своем нараке. Спустя два дня, после того, как корреспонденты «СЧ» вместе с чебоксарскими спасателями проводили его в добрый путь, сделав остановки близ Зеленодольска и Звенигово, иностранец добрался-таки до Казани. Столица Татарстана встретила гостя снегом.

А между тем, на сайте «Советской Чувашии» и в соцсетях пользователи активно комментируют статью, а также фото и видео наших корреспондентов о большом путешествии по Волге отважного француза. Вот что, кстати, написал сам Адриан, прочитав материал о себе:

«Все дальше плыву на Восток… Сегодня приятный сюрприз! Большая честь для меня появиться в любимой газете чебоксарцев и жителей Чувашии — «Советской Чувашии». Благодарен всем тем, кто встретил и обогрел меня, за щедрый прием и интервью в местной прессе».

А 25 сентября на сайте газеты появился комментарий отца Адриана, Джека Клемансо, кстати, тоже путешественника:

«Спасибо за вашу хорошую статью. Адриан сейчас в Казани. Его большое путешествие по Волге, несмотря на холодную погоду, продолжается. Гостеприимство россиян на Волге — это фантастика! Большое спасибо за моего сына Адриана…»

Воодушевлены смелостью молодого человека как сами французы, так и россияне, последние особо переживают, чтобы не замерз. Вот еще несколько откликов из соцсетей, причем сделать перевод с французского мы постарались максимально дословно: