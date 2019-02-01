Французы внимательно следят за путешествием земляка по Волге

«Гостеприимство россиян — фантастика!»
Французский путешественник Адриан Клемансо, о котором на днях сообщала наша газета, несмотря на ухудшение погодных условий, продолжает одиночный сплав по Волге на своем нараке. Спустя два дня, после того, как корреспонденты «СЧ» вместе с чебоксарскими спасателями проводили его в добрый путь, сделав остановки близ Зеленодольска и Звенигово, иностранец добрался-таки до Казани. Столица Татарстана встретила гостя снегом.
А между тем, на сайте «Советской Чувашии» и в соцсетях пользователи активно комментируют статью, а также фото и видео наших корреспондентов о большом путешествии по Волге отважного француза. Вот что, кстати, написал сам Адриан, прочитав материал о себе:
«Все дальше плыву на Восток… Сегодня приятный сюрприз! Большая честь для меня появиться в любимой газете чебоксарцев и жителей Чувашии — «Советской Чувашии». Благодарен всем тем, кто встретил и обогрел меня, за щедрый прием и интервью в местной прессе».
А 25 сентября на сайте газеты появился комментарий отца Адриана, Джека Клемансо, кстати, тоже путешественника:
«Спасибо за вашу хорошую статью. Адриан сейчас в Казани. Его большое путешествие по Волге, несмотря на холодную погоду, продолжается. Гостеприимство россиян на Волге — это фантастика! Большое спасибо за моего сына Адриана…»
Воодушевлены смелостью молодого человека как сами французы, так и россияне, последние особо переживают, чтобы не замерз. Вот еще несколько откликов из соцсетей, причем сделать перевод с французского мы постарались максимально дословно:
Лидия: «Заслуженная статья за это прекрасное приключение».
Лиза: «Супер!.. В конце видео, где Адриана провожают, голос за кадром что-то говорит по-русски, но и без перевода понятно: «Хорошей дороги, Адриан!» или что-то в этом роде, а в это время маленький силуэт на лодке уплывает вдаль. Вперед, к новым приключениям!»
Бруно: «В прошлом году я спускался на лодке по Луаре, но ваше путешествие по Волге гораздо сложнее и интереснее!».
Эмиль: «Просто круто! Жаль, что когда был молодым, не использовал свое время для таких путешествий и приключений!»
Лена: «Отличная статья. Будь здоров, Адриан!»
Светлана: «Еще и босой! А мы тут замерзаем. Прямо стыдоба…»