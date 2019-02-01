Француз, путешествующий по Волге на байдарке, заглянул в Чебоксары

Глазам своим не поверили спасатели Республиканской поисково-спасательной службы МЧС Чувашии, дежурившие в минувший пятничный вечер на посту № 2, когда вдали на акватории Волги заприметили плывущую к пристани байдарку. Человек, сидевший в ней, махал и широко улыбался. Недоумевая, что за экстремал решился бороздить волжские просторы в такую холодную и ветренную погоду, спасатели помогли бедолаге вылезти. Он стал благодарить, и тут выяснилось, что внезапный гость — иностранец, который неплохо изъясняется по-русски.

За чашкой горячего чая выяснили, что в Россию 31-летний гость, представившийся Адрианом Клемансо, пожаловал из Франции, чтобы осуществить мечту — проплыть на каяке самую длинную реку Европы. Когда-то он уже путешествовал в России: побывал в Карачаево-Черкесии, на Байкале, проехал в поезде по Транссибирской магистрали, был волонтером на Олимпиаде в Сочи. Но самые яркие впечатления, по его словам, испытывает сейчас, километр за километром преодолевая Волгу, встречаясь с удивительными людьми, которые всегда готовы помочь, обогреть и накормить. Впрочем, и сам Адриан удивляет не меньше: в нем гармонично сочетаются природная скромность, искренность, доброта и сильный, решительный и волевой характер.

Нам удалось пообщаться с путешественником на следующее утро после его приезда в Чебоксары, ради интервью с корреспондентом «СЧ» он отложил свой отъезд на пару часов.

— Я начал свой путь от истока реки в Волговерховье, — тщательно подбирая слова, рассказывал Адриан о своем туре, успевая при этом с отменным аппетитом уплетать бутерброды и запивать их кофе. — Ежедневно я преодолеваю по 30-50 км. Когда доберусь до Казани, будет пройдено около 1700 км. Мне понравилось в Твери, Нижнем Новгороде, теперь вот и Чебоксары стали одним из любимых городов. Погулял по Московской набережной и улице Карла Маркса, вкусно пообедал в одном из ресторанов, где предлагали «советское» меню, весело провел время в модном клубе. Жаль, что не хватило времени посетить ваши музеи, вечером они были уже закрыты, но пока стоит ясная погода, нужно плыть дальше.

— А вам говорили, что ваше имя похоже на имя нашего национального героя — космонавта № 3 Андрияна Николаева?

— Да! Сразу же, как только я представился, мне рассказали о нем. Для меня большая честь, если я хотя бы на малую долю столь же отважен, сколько он. И знаете что, моя цель не только проплыть Волгу от истока до устья, но и по итогам всего путешествия написать книгу, поведать о волжских городах, об их культуре и знаменитостях. Обязательно расскажу о своем тезке — космонавте Николаеве… Увы, немало европейцев до сих пор представляют россиян людьми в шапках-ушанках и тулупах. Я хочу развеять это мнение. Поэтому я сам надел ушанку и пустился изучать народ таким, какой он есть. Тур так и называется «Шапка на Волге». О моих приключениях можно почитать в соцсетях, где я веду подробные репортажи.

— Это очень смело, что вы решили отправиться в одиночку, но и рискованно.

— Так и есть. Но я собирался ехать не один. Со снаряжением во Франции мне помогли спонсоры, предоставившие для путешествия легкий и маневренный нарак (это вид каяка). Весло мне дал друг — каноист, участник Олимпийских игр в Сиднее. А в России меня ждал давний русский друг, директор организации «Национальные тропы» Кирилл Аристов, который изначально планировал составить мне компанию. Однако обстоятельства сложились так, что пришлось отправиться в речной тур одному. Это был серьезный вызов. Однако русское «бабье лето» и живописные берега с бескрайними полями и лесами «уговорили» рискнуть.

— Вы посетили больше русских городов, чем среднестатистический россиянин. Как вам удалось так хорошо выучить русский язык?

— Я люблю Россию, давно учил русский язык в университете во Франции, а еще у меня много друзей в России, они мне помогают. Вот теперь и в Чебоксарах появились друзья. Один из них — спасатель Евгений Малайкин. Он тоже смелый, показал мне видео, как купается во льдах. И он единственный русский, кто прокатился на моем нараке. Я даже пригласил его в следующий раз отправиться в сплав по Луаре — самой длинной реке во Франции.

Кстати, я живу в деревне Бушемен, там, где встречаются две реки — Луара и Мен, в тех местах тоже очень красиво и именно там с малых лет я учился гребле. Может, и вы когда-нибудь напишете про наше с Евгением путешествие?

— Обязательно! Но в этот раз, если погода испортится и не удастся завершить начатое…

— Я понял вас. В начале путешествия погода не подводила, 20 дней было солнечно, почти без дождей. Я ведь когда плыву по воде, холода не чувствую, постоянно гребу веслом, даже жарко становится. А вот на берегу, конечно, зябко, особенно если ночуешь в палатке. Много сил уходит на преодоление шлюзов, но и тогда находятся люди, готовые помочь перебраться через ГЭС.

Вот вы сказали, что я путешествую в одиночку, но на самом деле все же одному невозможно преодолевать такие расстояния. И я благодарен, что мне встречаются отзывчивые и добрые люди. Хотелось бы, чтобы наши народы крепче дружили… Да, я мечтаю добраться до Астрахани, увидеть Каспийское море. Но если не получится — значит, будет повод снова приехать в Россию, и я только «за»!

Закончив плотный завтрак, Адриан проверил, зарядился ли его мобильный солнечный модуль, от которого питаются энергией взятые в дорогу гаджеты, натянул поглубже шапку-ушанку и капюшон, крепко пожал мне и новому другу-спасателю Евгению руки. Немного смутившись, снял кроссовки, объяснив, что ему так удобнее, и босой уселся в свой водный транспорт, словно образуя с ним единое целое. Взмахнув пару раз веслом, на прощание громко процитировал Юрия Гагарина: «Поехали!» и направился в сторону Чебоксарской ГЭС…

Фото и видео Елены Тры: Француз Адриан Клемансо, сомелье по образованию, готов преодолеть любые трудности, чтобы достичь своей цели. «Чем сложнее, тем интереснее», — считает путешественник.