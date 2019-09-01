Херардо Пеньяльвер Порталь, чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в РФ

«Спасибо за то, что пригласили нас принять участие в праздновании 550-летия города Чебоксары. Во время своего визита в вашу республику мы не только провели официальные встречи, но и смогли погулять по городу, пообщаться с жителями. Кубинские артисты тоже приезжали к вам, выступали на сценических площадках. И таким образом мы вместе отметили несколько важных дат — 550 лет Чебоксарам, 500 лет Гаване и 55 лет Российскому обществу дружбы с Кубой. Мы верим, что сотрудничество между Чувашией и Кубой продолжится и будет укрепляться».

(На встрече с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым в Посольстве Республики Куба в Москве)