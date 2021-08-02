Поздравления с Днем города Чебоксары

Уважаемые чебоксарцы! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем города!

Сегодня Чебоксары – это крупный производственный, научный и культурный центр, признанная столица отечественного релестроения, локомотив экономического роста Чувашской Республики.

Благодаря поддержке федеральных властей и большой работе на региональном уровне мы достойно встречаем очередной день рождения города. В столице республики начинается реализация специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0) по локализации производства сельскохозяйственных тракторов малой и средней мощности. В текущем году начнется обновление чебоксарского аэропорта. Новые «Валдаи», один из которых уже прибыл в Чебоксары и готовится к своему первому рейсу, заложили основу для развития речного туризма. В этом году мы обновили троллейбусный парк столицы – 60 новых троллейбусов вышли на улицы города, в скором времени ожидается выделение средств на покупку дополнительных троллейбусов. Продолжается благоустройство городских территорий – к 2025 году должны быть отремонтированы и благоустроены 100% дворов, модернизированы общественные пространства.

Мы будем и дальше заботиться о культурном наследии, приумножать промышленный, научный и культурный потенциал нашей столицы.

В нашей памяти останется беспримерная стойкость и мужество защитников и жителей Чебоксар в годы войны, трудовой подвиг строителей безмолвных рубежей. Уверен, с гордостью на века будет нести столица почетное звание «Город трудовой доблести», присвоенное указом Президента России.

Главное богатство и достояние Чебоксар – это его жители. Удивительные, трудолюбивые, открытые всему новому люди, влюбленные в родной город и готовые вложить все свои силы в его дальнейшее развитие. Ваши талант и труд сделали город Чебоксары одним из самых красивых в Поволжье и одним из самых благоустроенных в России.

Дорогие чебоксарцы! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, вдохновения, благополучия и новых побед! С праздником вас, земляки! С Днем города Чебоксары!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ, ИГОРЬ МОЛЯКОВ,

депутаты Государственной Думы РФ:

Уважаемые жители и гости

столицы Чувашии!

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляем вас с днем рождения нашего любимого города Чебоксары!

Будучи современным и индустриальным городом, Чебоксары сохраняют свои историческое своеобразие, особую атмосферу уюта и гостеприимства, чистоту площадей, парков, улиц и входят в число лучших городов России. В этом огромная заслуга вас, жителей города. Выражаем искреннюю благодарность всем, кто посвятил свою жизнь любимому городу, ветеранам войны и труда, всем, кто строит, развивает промышленность, работает в детских садах и школах, растит чемпионов и патриотов нашей страны.

Верим, что у столицы Чувашии хорошие перспективы, богатые возможности для реализации и осуществления самых смелых проектов. Говорят, самый лучший город — тот, где человек счастлив. И мы желаем большого счастья всем чебоксарцам! Пусть наш город-труженик, город-творец растет и молодеет, помогает воплощать в жизнь наши заветные мечты.

Дорогие земляки! От всей души поздравляем вас с днем рождения любимого города Чебоксары, желаем каждому дому, каждой семье мира, добра и процветания! С праздником!

АЛЬБИНА ЕГОРОВА,

председатель Государственного Совета Чувашской Республики:

Дорогие чебоксарцы и гости столицы Чувашии!

От имени Государственного Совета Чувашской Республики поздравляю вас с Днем города!

Сегодня — наш общий праздник — праздник тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал сюда жить и работать.

История нашего города — это, прежде всего, история его жителей, чьи ратные подвиги и трудовые достижения навечно вписаны в летопись Чувашии и всей страны. Подтверждением тому стало присвоение Чебоксарам почетного звания «Город трудовой доблести».

Сегодня столица Чувашии по праву имеет славу одного из самых уютных уголков страны. Это динамично развивающийся город со старинными улочками, овеянными очарованием прежних времен, с растущими новостройками, современной социальной инфраструктурой, благоустроенными общественными пространствами, уютными парками и аллеями, прекрасной набережной, которая стала центром притяжения жителей и гостей города на Волге.

Чебоксары покоряют своей самобытностью и многовековой историей, становясь краше и комфортнее год от года. В этом — огромная заслуга многих поколений наших земляков, которые своим талантом, трудолюбием и созидательной энергией способствуют развитию и процветанию родного города.

Уважаемые чебоксарцы! Благодарю вас за неустанный труд на благо любимой столицы. Пусть сбудутся все намеченные планы. Желаю вам доброго здоровья, благополучия, оптимизма, вдохновения для новых свершений.

С праздником, дорогие Чебоксары!

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ,

генеральный директор АО «АККОНД»,

почетный гражданин г. Чебоксары и Чувашской Республики:

Дорогие чебоксарцы!

Примите самые добрые и искренние поздравления с 552-й годовщиной со дня образования города!

У столицы Чувашии богатая многовековая история. И по сей день наш славный город является неиссякаемым духовным источником, сокровищницей самобытной культуры. Во всем этом огромная заслуга жителей, которые являются главным его богатством и достоянием.

Немало замечательных уроженцев прославили Чебоксары, вписав свои имена в летопись города. В годы войны тысячи простых чебоксарцев ковали победу, работая на промышленных предприятиях на благо фронта, а затем неустанным трудом шаг за шагом строили будущее в нелегкие послевоенные годы. Трудовой подвиг народа в военное лихолетье был увековечен в почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», которое было присвоено г. Чебоксары в этом году. И это еще один повод для гордости за наш славный город!

Сегодня Чебоксары — крупный промышленный центр, занимает одно из ведущих мест в экономике целой страны, развивается и становится краше с каждым годом. Несмотря на солидный возраст, столица Чувашии сумела сохранить свои историческую самобытность, неповторимый стиль и архитектурный облик. Туристы со всей страны стремятся посетить жемчужину Поволжья, чтобы насладиться достопримечательностями и живописными видами, современным благоустроенным центром, посетить исторические памятники.

Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал свою причастность к судьбе родного города, жил и работал на его благо.

С праздником, дорогие чебоксарцы! Здоровья вам, процветания, оптимизма, новых свершений, добра и счастья в каждом доме!