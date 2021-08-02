День города пройдет в смешанном формате — и онлайн, и офлайн

Праздник с концертом, но без салюта

По традиции в Чебоксарах будут лично чествовать новых почетных граждан города, открывать новые объекты — в микрорайоне «Солнечный», например, распахнет свои двери еще один современный детский сад.

Но большинство мероприятий все-таки проведут с учетом коронавирусных реалий. Из-за пандемии «зарядка на Красной площади будет заменена на утреннюю разминку, в которой примут участие спортивные федерации города. В списке спортивных мероприятий значатся также открытый чемпионат по пляжному волейболу на Московской набережной, товарищеский матч баскетбольной команды «Чебоксарские ястребы» и парусная регата на Волге. Будет в День города и концерт на Красной площади. Но — в онлайн-формате. Трансляцию его можно посмотреть, в частности, на официальном канале администрации в Ютубе. А вот салюта не будет, сообщили в администрации города: массово встречаться пандемия еще не позволяет.

Впрочем, и без салюта в праздник чебоксарцам будет чем заняться. В честь дня рождения города их приглашают на бесплатные экскурсии по маршруту сторожевой корабль «Чебоксары» — Красная площадь — Московская набережная. Экскурсии эти уже начались и продлятся по 15 августа. А в выходные всей семьей можно сходить на выставки — бесплатным будет вход в Национальный музей, Государственный художественный музей и Центр современного искусства.

Накануне праздника чебоксарцы могут рассказать, как красив их любимый город. Сделать это можно через фотографии (конкурс «Я и город»), видеоролики (акция «#Чебоксары552») и, наконец, через картины — о городском открытом пленэре «Рисуем Чебоксары» «СЧ» уже рассказывала. У горожан есть возможность не только продемонстрировать свои творческие таланты, но и получить неплохие призы — авторам лучших фотографий обещаны, в частности, билеты на колесо обозрения на Красной площади, сертификат на ужин в кафе «Облака» и купон на приобретение электронной техники. А 15 августа с 17 до 20 часов чебоксарцы могут поздравить свой город в прямом эфире. Трансляция добрых слов и пожеланий от горожан будет идти на телеканале ЮТВ и в соцсетях администрации Чебоксар. Для приема поздравлений откроются сразу три точки — на Красной площади, в «Амазонии» и около торгового комплекса «Шупашкар».