С Днем рождения, столица!

16 августа Чебоксарам исполняется 551 год

Уважаемые жители и гости столицы Чувашии!

Сердечно поздравляем вас с Днем рождения нашего любимого города Чебоксары!

День рождения — это самый теплый, душевный и особенный праздник. Он входит в каждый дом, в каждую семью, соединяет прошлое и будущее. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, неравнодушие к его судьбе. Благодаря заботе и участию всех поколений чебоксарцев, наша столица сохранила свое историческое своеобразие, чистоту и уют площадей, парков, улиц и входит в число лучших городов России.

Особые слова признательности — старшему поколению горожан. Именно они заложили фундамент нашего благополучия и всегда являются для нас примером.

Город Чебоксары обладает хорошим потенциалом для дальнейшего развития, реализации интересных инвестиционных проектов и рождения новых производств, создания дополнительных рабочих мест и роста благосостояния. Уверены, что любовь к родной земле и трудолюбие будут и впредь служить залогом дальнейшего развития и процветания столицы нашей республики.

От всей души желаем вам счастья, крепкого здоровья, радости, оптимизма, благополучия и успехов! Чтобы жизнь каждой семьи была наполнена душевным теплом, любовью и добротой!

С днем рождения, Чебоксары! Расти, крепни и процветай!

С уважением депутаты Государственной Думы

Анатолий Аксаков и Игорь Моляков

Дорогие жители Чувашии, чебоксарцы и гости нашей столицы!

От имени Государственного Совета Чувашской Республики поздравляю вас с Днем города!

Многовековая история Чебоксар, это, прежде всего, судьбы его жителей: мы по праву гордимся земляками, которые прославили малую родину трудовыми и ратными подвигами, достижениями в науке, искусстве, спорте.

Чебоксары – один из самых красивых и комфортных для проживания городов Поволжья, который идет в ногу со временем: благоустраиваются общественные пространства, растут новые жилые районы, строятся детские сады и школы, спортивные объекты, прекрасные исторические памятники органично дополняются современными творческими решениями. Уютный облик нашего цветущего города – заслуга многих поколений его жителей – талантливых, трудолюбивых, неравнодушных людей, искренне любящих Чебоксары.

Дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем день рождения города под слоганом «Пӗрле» – «Вместе». Он отражает наше общее стремление сделать родную землю краше, обеспечить дальнейшее динамичное развитие Чебоксар, нашего края.

Искренне желаю вам здоровья, мира и благополучия, успехов во всех созидательных начинаниях, а столице нашей прекрасной республики – процветания!

Альбина Егорова,

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики

Уважаемые жители г. Чебоксары и гости столицы!

Примите самые добрые и искренние поздравления с Днем рождения нашего любимого города!

Чебоксары — жемчужина Поволжья, величаво расположившаяся на берегу Волги, столица солнечного чувашского края и центр притяжения гостей со всех уголков страны!

С каждым годом Чебоксары становятся все краше и уютнее, в чем, несомненно, заслуга горожан, которые своим трудом делают родной город удобнее и привлекательнее для жизни. В городе возводятся новые здания, строятся школы, детские сады, культурные и спортивные объекты, продолжается работа по ремонту дорог и благоустройству дворовых территорий, открываются новые предприятия.

Для кондитерской фабрики «АККОНД» День города знаменателен и тем, что на протяжении многих лет мы празднуем его вместе с Днем рождения предприятия. От всей души поздравляю наш дружный сплоченный коллектив, который ежедневно вкладывает свой опыт, знания и талант в развитие фабрики, а вместе с тем, и в социально-экономическое развитие города.

Желаю нашей любимой столице динамичного развития, стабильности и дальнейшего процветания, а вам, дорогие чебоксарцы, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть во всех семьях всегда царит мир, тепло и достаток!

Валерий Иванов,

депутат Государственного Совета Чувашской Республики

почетный гражданин Чувашской Республики, генеральный директор АО «АККОНД»