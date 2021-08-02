Национальный музей и «Советская Чувашия» рассказали чебоксарцам об уникальной находке

В подарок столице Чувашии…

Речь идет о первой фотографии Чебоксар 1868 года, которую авторы рубрики «СЧ» Владимир Трофимов и Алексей Киров при поддержке Чувашского национального музея нашли в Ульяновском областном краеведческом музее, отреставрировали и подготовили к публикации в газете.

Саму историческую фотографию в «СЧ» разместили на всей полосе, описали ее и определили возможную дату съемки. Но подарок был двойной — Чувашский национальный музей по итогам публикации организовал уличную выставку-презентацию. Главный экспонат «пошел в народ» практически в буквальном смысле. Фотографию, впервые опубликованную «Советской Чувашией» неделю назад, распечатали в большом выставочном формате в два метра длиной и поместили на специальном стенде прямо на улице возле центрального входа в музей. Теперь это ценнейшее фото доступно для ознакомления горожанам и гостям столицы круглосуточно.

При этом, помимо традиционных уже сносок с названиями зданий и сопроводительным текстом из статьи, снимок сопровождают еще четыре фотографии. Это все виды того же места нашего города, но выполненные десятилетиями позднее.

Так, на фото, сделанном 30 лет спустя, в конце XIX века, мы уже не видим «падающей» колокольни Казанской церкви, как и самого храма. Но появилась новая колокольня с высоким шпилем у Вознесенской церкви, в которой совсем недавно, в 1887 году, крестили Василия Чапаева.

На следующем снимке братьев Костиных 1931 года прошло еще 30 лет. Исчезли как колокольня Троицкого монастыря, так и сам собор Св. Троицы — он перестроен в музыкальное училище. Пропали из виду и другие колокольни западного косогора Чебоксар — церквей Св. Параскевы и Предтеченской.

Следующее, уже послевоенное, фото Виктора Тимкина 1953 года показывает, как сильно изменился город за прошедшие с предыдущего снимка двадцать лет. Вырос знакомый каждому чебоксарцу ЦИКовский дом, исчезла навсегда Никольская церковь, Вознесенская церковь переделана в прачечную, но еще не снесена. Грузовики пришли на смену телегам, но труженица-Волга по-прежнему полна людей, занятых разными делами у пристани.

Завершает короткую ретроспективу фотография Василия Евдокимова 1977 года. Прошла еще четверть века, вновь произошли драматические перемены — в связи со строительством Чебоксарской ГЭС возводится инженерная защита, снесена Вознесенская церковь, последние годы доживает Соляная контора — памятник архитектуры XVIII века…

Неким шестым, дополнительным, снимком к этой небольшой фотовыставке служит современный «живой» вид восстановленного Троицкого монастыря и той части косогора, чей образ полуторавековой давности навсегда сохранил нам фотограф Иван Маслов. Зрителю лишь следует прогуляться по дамбе до исходного места и увидеть все самому.

Алексей Алексеев