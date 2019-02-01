Самодеятельные театры — на всю неделю

Вместе соберутся несколько поколений любителей сцены.

По инициативе Республиканского центра народного творчества «ДК тракторостроителей» в Чувашии впервые пройдет Неделя самодеятельного театра. Посвященная Году театра в России и 100-летию народных театральных коллективов республики, она поддержана грантом Главы Чувашской Республики в сфере культуры и искусства. Программа Недели рассчитана на 23-27 сентября и предполагает выезды самодеятельных коллективов в районы, чтобы к празднику народного театрального творчества смогло приобщиться как можно больше зрителей. Кроме спектаклей в проекте — творческие встречи и мастер-классы. И открытие, и торжественное закрытие Недели состоятся на сцене Дворца культуры тракторостроителей с участием старейших народных театров, имеющих вековую историю. Самые известные из них Орининский народный театр из Моргаушского района и народный театр «Мариинский». Только в муниципальных дворцах и Домах культуры Чувашии сегодня более полутысячи театральных коллективов, 49 из них имеют звание «народный».