Оперные артисты вышли в торговые центры

Чувашский театр оперы и балета открывает юбилейный сезон

Сегодня, 12 сентября, Чувашский театр оперы и балета открывает свой юбилейный, шестидесятый, сезон. И сразу же — новым проектом. «Вечер в опере» состоит из цикла концертов с лучшими оперными произведениями. Первый такой концерт станет путешествием в мир русской оперы.

В преддверии юбилейного сезона артисты театра провели музыкальный флешмоб в одном из торговых центров, одарив его посетителей ариями из «Руслана и Людмилы». Они и станут главной фишкой сегодняшнего вечера «Русская опера»: к этому произведению в нашем театре обращаются впервые.

Такие музыкальные сюрпризы могут стать доброй традицией, выступая своеобразными анонсами предстоящих премьер. Уже на 14 сентября объявлен очередной музыкальный флешмоб, но с фрагментами из «Бастьена и Бастьенны» Моцарта. Кстати, с премьеры этой оперы в театре заявлена и работа новой концертной площадки «Зеркальное фойе», название которой говорит само за себя, — сцена появится прямо в театральном фойе. Премьера намечена на 22 сентября. Эта комическая опера в Чувашии прозвучит тоже в первый раз. Ее концертное исполнение рассчитано всего на 100 зрителей. В театре надеются, что «пилот» проложит дорогу и другим спектаклям подобного формата.

Обо всем этом журналистам рассказали в театре накануне открытия художественный руководитель Дмитрий Банаев, художественный руководитель балетной труппы Данил Салимбаев, главный дирижер Ольга Нестерова и директор театра Валерий Клементьев.

Не дожидаясь официального открытия, коллектив уже «вывел на орбиту» фестиваль детских спектаклей, фестивальные показы идут с 8 сентября и продолжатся почти до конца месяца. Лучшие музыкальные сказки из детского репертуара театра играются утром, то есть по театральному времени в 12 часов дня: «Щелкунчик», «Дюймовочка», «Дитя и Волшебство», «Кентервильское привидение» и другие.

В «вокальном стане» театра в этом сезоне — пополнение. В труппу приняты Алексей и Галина Петровы, приехавшие из Республики Коми. По словам Ольги Нестеровой, к открытию оперного фестиваля коллектив готовит грандиозную премьеру «Царской невесты» Римского-Корсакова. Постановка выиграла беспрецедентный пока в нашей республике российский грант в 7 млн рублей. Еще один грант, Главы Чувашии, выиграл проект создания детского национального балета «Дорога лебедей». Этой сказкой в свою очередь откроется весной балетный фестиваль.

Как видим, юбилейный сезон полон сюрпризов для театралов, а для коллектива театра — творческих поисков и вдохновенной работы.

Фото www.opera21.ru. 6 сентября солисты оперы, хор и симфонический оркестр превратили один из торговых центров в настоящий музыкальный театр, выйдя к посетителям центра с фрагментами из оперы Глинки «Руслан и Людмила».