«Таким земляком, как Петр Егоров, дoлжно гордиться», — такими словами председатель Госсовета Чувашии Альбина Егорова подвела итог встречи парламентариев и деятелей культуры республики со съемочной группой фильма о выдающемся архитекторе.

Кинодокументалисты Санкт-Петербургского фонда «Созидающий мир» в сотрудничестве с фондом культурно-исторического наследия «Память поколений» имени Петра Егорова готовят телефильм о жизненном пути зодчего для телеканала «Культура».

Альбина Егорова напомнила, что в следующем году отмечается 100-летие образования Чувашской автономии: «Все взгляды будут прикованы к республике… Отрадно, что жизнь и деятельность наших выдающихся земляков, таких как Петр Егоров, не предана забвению. О Петре Егоровиче помнят, ценят его вклад в развитие архитектуры России».

Режиссер Анна Драницина рассказала о съемках, отражающих восстановление творений архитектора Егорова. «Это особое благословение — снимать на месте исторических событий. Мы были в Ядрине, посетили родные места великого зодчего, отсняли ряд игровых сцен. Роль Петра Егорова в детстве исполнил местный житель, мальчик удивительно похож на сохранившиеся изображения великого архитектора. Чувашия очень гостеприимна, повсеместно мы встречаем интерес к нашей работе, понимание и содействие», — сказала она.

На встрече обсудили возможность увековечения имени Петра Егорова в названии улицы в Чебоксарах, создания именного сквера и музея великого архитектора, а также включения материалов о жизни и деятельности зодчего в школьную программу по предмету «История родного края», сообщает пресс-служба Госсовета Чувашии.