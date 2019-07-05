Предприятие из Чувашии вышло в финал национальной промышленной премии «Индустрия»

Экспертный совет национальной промышленной премии «Индустрия» назвал пятерых финалистов. В их числе — две компании из Москвы, а также фирмы из Чувашии, Челябинска и Нижнего Новгорода.

Как сообщает ТАСС, в финал вышли производители элементов для солнечных батарей, труб для бурильных установок, полимерных и сверхпроводниковых материалов, а также металлического индия высокой чистоты, применяемого в микроэлектронике и некоторых других отраслях. Победителя объявят 8 июля на выставке ИННОПРОМ-2019. Пройдет она в Екатеринбурге, ее тема в этом году — «Цифровое производство: интегрированные решения». Организаторами форума выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области.

На премию, учрежденную Минпромторгом в 2014 году для содействия внедрению перспективных технологий в промышленное производство, нынче были поданы заявки от 70 компаний. По итогам голосования в пятерку финалистов вошли ООО «С-Инновации» (Москва), группа компаний «Хевел» (Новочебоксарск), ПАО «Челябинский цинковый завод», АО «Северсталь Менеджмент» (Москва) и ООО «Нижегородполимерстрой». Кстати, в прошлом году премию «Индустрия» получила ставропольская компания, производящая искусственные сапфиры.