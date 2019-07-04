7 июля в Чебоксарах пройдет большой концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности

Под покровительством Петра и Февронии

Вот уже двенадцатый раз 8 июля в России отметят относительно молодой для страны, но уже полюбившийся многим праздник — День семьи, любви и верности. Накануне знаменательной даты грандиозные концерты пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Муроме. К масштабному празднованию присоединится в этом году и столица Чувашии.

Кстати, первыми «семейный день» массово стали отмечать в 1990-е годы жители Мурома. Они решили объединить празднование Дня города с Днем семейных ценностей, что проводился 8 июля в память о святых Петре и Февронии, которых православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. Получив в 2008 году всероссийский статус, главный семейный праздник страны стали отмечать повсюду.

Такого яркого торжества, какое обещают в этом году, в Чебоксарах, пожалуй, еще не было. Большой праздничный концерт с участием звезд российской эстрады пройдет на площадке перед монументом Матери. Что весьма символично, считают организаторы, поскольку к этому памятнику по сложившейся традиции часто приезжают в день свадьбы молодожены и возлагают цветы, загадывая желания о счастливой семейной жизни.

Ну а тех, чьи мечты о крепкой и дружной семье уже исполнились, будут чествовать во время концерта. Лучшим семьям республики вручат государственные и общественные награды. Супруги, прожившие в браке 25 и более лет, получат медаль «За любовь и верность», обладатели семейного стажа в 50 и более лет удостоятся одноименного ордена. А завершится концерт исполнением гимна Дня семьи, любви и верности.