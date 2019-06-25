В Москве пройдет вечер чувашской поэзии

В рамках Литературно-культурного марафона, посвященного 550-летию столицы республики и 100-летию образования Чувашской автономной области, в предстоящую пятницу в Московском доме национальностей пройдет вечер чувашской поэзии.

Его организаторы, Союз профессиональных писателей республики совместно с Московской чувашской национально-культурной автономией при содействии Полномочного представительства Чувашии, намерены поддержать интерес к современной чувашской культуре, литературе и поэзии.

В представительстве сообщили, что в составе «писательско-поэтического десанта», планирующего приехать на марафон, — Анатолий Кибеч, Лидия Филиппова, Улькка Эльмен, Альбина Юрату, Лидия Сарине, Елена Светлая, Владимир Мишшан и другие.

На вечере выступят не только поэты и писатели, но и артисты чувашской эстрады. Запланировано свободное общение и интерактивы с залом. Приглашаются все желающие.