В Иркутской области открылся «Центр болгаро-чувашской культуры»

Поселок Успенский-3 (Куçтуй) Зиминского района Иркутской области отметил 110-й день рождения. И подарки в честь такой даты оказались знатными — областной Акатуй и первый в истории губернии чувашский этнографический центр, гордо названный организаторами «Центр болгаро-чувашской культуры».

Как рассказывают иркутские средства массовой информации, центр создан благодаря неуемной энергии председателя национально-культурной автономии чувашей Иркутской области «Юлташ» Вероники Тимофеевой, выигравшей грант в размере 200 тысяч рублей в областном конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений. Жители Успенского идею создания такого центра тоже поддержали, первая экспозиция — музей переселенцев — была составлена из экспонатов, подаренных ими.

Кстати, помещение (здание бывшего поселкового магазина) для будущего центра выкупила сама Вероника Васильевна: «Это мой подарок землякам, ведь мой дом здесь». В перспективе энтузиасты планируют создать рядом с центром мини-гостиницу для туристов и гостей, а также стадион для спортивных праздников и состязаний: «В зависимости от времени года мы могли бы предложить им пойти по грибы и ягоды, поучаствовать в сенокосе, уборке картофеля, ржи. Все это может проводиться в виде обрядов, весело и красочно».

Свидетельство того, как «Юлташ» умеет организовывать праздники, и нынешний Акатуй. Чего только не было в программе — и обрядовые ритуалы, и торжественное чествование тружеников села, и выставки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества «Ярмарка Акатуя». И конкурсы: лучший сувенир, лучший пивовар, лучшее национальное подворье, лучший творческий коллектив Акатуя-2019. Работали интерактивные, развлекательные и познавательные детские площадки «Сӑмах ӑсти» (юные любители поэзии читали стихи чувашских и местных поэтов), «Умники и умницы» (викторина на знание истории, культуры чувашского народа). А в спортивной части праздника впервые прошла презентация национальных чувашских игр «Шакки-шакла», «Чулла», «Чушкăлла». В общем, весело на Акатуе было всем: и взрослым, и молодым.

Гостей же 8 июня в Куçтуй по случаю двойного праздника съехалось множество, приехали даже из Западной Сибири — из Томска и Томской области. Свои ближние были представлены творческими коллективами из городов Зима, Саянск, Иркутск, Шелехов, поселка Тагна Заларинского района, села Джогино Тайшетского, а также сел Батама, Верхнеокинское, Кимильтей, Новолетники, Самара и Харайгун Зиминского района. Были среди них не только чувашские, но и русские и украинские ансамбли.

Много добрых слов прозвучало в адрес потомков переселенцев времен Столыпинской реформы, голода и разрухи, наступивших после гражданской войны, коллективизации, переселенческой политики СССР 50-70 годов. По словам выступающих, в Успенском-3 живут добрые, творческие люди: «Хотя поселок небольшой, но радует то, что он не уменьшается. Здесь замечательные дети, которые любят свой край. Есть замечательные люди, хранящие традиции и человеческое тепло». Поздравив успенцев с новой страницей в их истории, гости отметили, что если народ помнит и знает свою историю, то он имеет и будущее: «Такой народ никогда не исчезнет с лица земли, внося, как и другие, свой вклад в сокровищницу мировой культуры».

Фото www.rzima.ru: Последнюю борозду нынешнего года успенские земледельцы вспахали настоящей старинной сохой.