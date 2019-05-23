После удара об дерево автомобиль сам позвонил в службу спасения

Водитель, попавший в ДТП, не успел опомниться, как иномарка сама отправила сигнал тревоги по спутниковой системе…

Житель Кирова, накануне вечером выехавший из родного города в Чебоксары, решил свернуть в санаторий в Заволжье, чтобы немного вздремнуть. Но до места отдыха он не добрался. Примерно в восьмистах метрах от санатория водитель уснул за рулем и врезался в дерево. Удар был такой силы, что одна из сосен повалилось прямо на дорогой «Мерседес».

К счастью, 45-летний мужчина не пострадал: сработали все подушки безопасности, которыми внедорожник люкс-класса был оснащен от пола до потолка. Более того, умная спутниковая система, установленная в машине, сама сообщила о ДТП по номеру 112 и выдала необходимые координаты. Подъехавшему на место происшествия инспектору ДПС Сергею Михайлову автолюбитель рассказал, что пришел в себя от того, что услышал голос разговаривающего с ним диспетчера службы 112. Супер-внедорожник, кстати, уснувшему за рулем не принадлежал — настоящему его хозяину еще только предстояло узнать о масштабном ущербе.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии: Житель Кирова, который много часов провел за рулем, слишком поздно задумался о необходимости отдохнуть…