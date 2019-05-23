Жители Чувашии могут подписаться на газеты и журналы онлайн

Подписку на бумажные версии более чем 40 газет и журналов, издающихся в Чувашии, можно оформить через Интернет, используя сервис podpiska.pochta.ru. Для этого не нужно ходить в почтовое отделение, а лишь заполнить все нужные данные на сайте. Оформить заказ можно как с компьютера, так и с мобильных устройств.

Подписка на любимые газеты и журналы может стать оригинальным подарком для близких и родных, в особенности тех, кто живет вдалеке от родных мест. Заказ можно оформить на получателя в любом уголке Чувашии и даже за ее пределами (в зависимости от территории распространения издания). К примеру, бабушке, переехавшей из районного центра в столицу республики, будет интересно почитать о происходящем на ее малой родине. А дети, проживающие в Чебоксарах, могут оформить подписку на районный вестник с доставкой в родительский дом.

В настоящий момент в онлайн-каталоге Почты России представлены все ведущие республиканские газеты (к примеру, «Советская Чувашия», «Хыпар»), районные издания.

Обращаем внимание, что на главной странице сайта нужно указать населенный пункт получателя. Это поможет определить стоимость издания и доставки до выбранного места.

На сайте работает поиск по названию или индексу издания. Также можно воспользоваться тематическим и алфавитным рубрикатором.

Для оформления подписки пользователю нужно выбрать СМИ, период подписки, предпочитаемый способ доставки, указать ФИО и адрес получателя. Оплатить услугу можно с помощью банковской карты без комиссии.

Напоминаем, что в настоящее время продолжается Всероссийская декада подписки на газеты и журналы на второе полугодие 2019 года. До конца этой недели, то есть до 26 мая, на сайте podpiska.pochta.ru будут действовать скидки. Так, стоимость подписки на ежедневный выпуск газеты «Советская Чувашия» в декаду составит 712,50 руб вместо 825,90 руб.