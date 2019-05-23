ОДЕЛЬША АГИШЕВ, председатель жюри конкурса игровых фильмов, лауреат государственных премий СССР и Узбекской ССР

«Слава богу, что проходят годы, когда на наших российских фильмах залы пустовали. Появляется хорошее, человеческое, способное пережить годы кино. Именно этого мы, члены жюри, ждем от 12-го Чебоксарского международного кинофестиваля. Именно здесь, в регионах, может подняться та новая волна молодых имен — режиссеров, сценаристов, актеров, которые ознаменуют новый рассвет нашего киноискусства».