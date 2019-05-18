63-летняя сотрудница потребительского кооператива, подделав подписи, присвоила чужие займы

Прокуратура Яльчикского района провела проверку в сфере кредитования по жалобам двух местных жителей.

Обратились люди в прокуратуру после того, как получили требования погасить долг по договорам займа от некоммерческого потребительского кооператива. Заявления о займе, сообщили сельчане, они действительно подавали, но вот в выдаче денег им было отказано. В ходе проверки выяснилось, что деньги похитила 63-летняя женщина, уполномоченная на выдачу займов от имени кооператива.

Получив от заявителей анкетные данные, необходимые для получения денег, она сообщила сельчанам, что в выдаче займа им отказали, хотя одобрение на совершение сделки клиенты получили. Далее, подделав подписи заемщиков в документах, уполномоченная получила из кассы кооператива 60 тысяч рублей, которые использовала на личные нужды. Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.