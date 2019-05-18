Всероссийский театральный марафон прибудет в Чебоксары 19 мая

Статуэтка как символ марафона

Всероссийский театральный марафон, что в январе открывал Год театра, взяв начало в самой восточной точке — во Владивостоке, 19 мая прибудет в Чебоксары. В воскресенье на сцене Чувашского государственного академического драматического театра имени К.В. Иванова состоится торжественная церемония передачи символа марафона от Республики Мордовия Республике Чувашия.

Марафон, который проходит в виде театральной эстафеты, — крупнейшее событие Года театра, в котором принимают участие все российские регионы. Областные и национальные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику. Поэтому и символ марафона — это изящная статуэтка с изображением древнегреческого амфитеатра, на котором выгравированы гербы всех субъектов Российской Федерации.

Символ пробудет в республике три дня, когда в рамках марафона на сцене вышеназванного театра будут проходить гастроли Русского драматического театра Республики Мордовия. Гости покажут спектакли «Поминальная молитва», «Дальше — тишина» и «Горе от ума».

А затем статуэтка отправится в другие ведущие театры страны, чтобы в конце года достичь самой западной ее точки — города Калининграда. Непосредственно после Чебоксар эстафету примет Пенза, куда на гастроли отправится Чувашский театр оперы и балета со спектаклями «Сарпиге», «Золушка» и «Спящая красавица».