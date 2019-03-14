Сколько стоят новые квартиры

На днях в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесена кадастровая стоимость новых объектов капитального строительства, расположенных в Чебоксарах на улице Новогородская, 25 и улице А.В. Асламаса, 1, корп. 1. В двух домах оценено более 300 квартир.

Об этом сообщает региональное Управление Росреестра. Оба дома были поставлены на кадастровый учет в 2019 году. Соответственно кадастровую стоимость квартир определяло уже БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии. В нынешнем году именно это учреждение занимается расчетом стоимости объектов капитального строительства, а не Кадастровая палата, как это было раньше.

Согласно новому порядку Росреестр направляет в БУ информацию о каждом новом учтенном объекте капстроительства для расчета кадастровой стоимости, рассказала начальник отдела кадастровой оценки недвижимости управления Светлана Андреева. После того как она определена, бюджетное учреждение отправляет эти сведения в Росреестр, а затем кадастровая стоимость вносится в ЕГРН.

Например, однокомнатная квартира в доме на Новогородской метражом в 42 квадратных метра оценена в 1 миллион 762 тысячи рублей, а на Асламаса квартира площадью 37 квадратных метров – в 1 миллион 491 тысячу рублей. Собственники квартир, как и любой желающий, о величине кадастровой стоимости могут узнать, заказав выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объектов недвижимости через Многофункциональные центры или портал Росреестра. Такая выписка выдается бесплатно.