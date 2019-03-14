Возбуждено уголовное дело по факту падения снега с крыши дома по улице Водопроводной

«Управдом» не управился со льдом…

Как сообщала «СЧ», это случилось вечером в феврале. 14-летний подросток, получивший травмы, был госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Как полагает следствие (СУ СКР по Чувашии), причиной происшествия стало ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны ответственных сотрудников ООО «Управляющая компания «Управдом» по своевременной очистке кровли дома от снега и наледи. Идет следствие.

Напомним, в феврале снег с крыши дома, но уже на улице Ленинского комсомола, обрушился и на 28-летнюю девушку, у нее ушиб тазобедренного сустава.

И вот совсем недавнее мартовское происшествие в столице республики. На прохожую с крыши дома на улице Николаева свалилась снежная масса. В лечебном учреждении у нее диагностировали ушиб мягких тканей головы и двух пальцев на руке. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой. Так что у следователей СУ СКР по Чувашии появилось еще одно «снежное» дело, ведется доследственная проверка.

А тем временем межрайонный прокурор в заботе о жизни и здоровье граждан «вытащил» в суд ТСЖ «Радуга № 5», требуя признать незаконным бездействие товарищества по очистке от снега и наледи крыши жилого многоквартирного дома со стороны входов в подъезды по улице Интернациональной в Шумерле. Проверка была в середине января. Недавно суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал ТСЖ незамедлительно после вступления решения в законную силу очистить крышу от снега и наледи.