В отношении директора канашской школы №1 возбуждено шесть уголовных дел

Он подозревается в присвоении денег с использованием служебного положения. По версии следствия, в 2013-2018 годах директор издавал приказы о премировании подчиненных работников в явно завышенных по сравнению с другими сотрудниками школы размерах. А затем требовал, чтобы они передавали ему часть премиальных денег. И таким образом получил более 390 тысяч рублей.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, в ходе следствия будут приняты меры по возмещению причиненного директором ущерба, сообщили в СУ СКР по Чувашии.