Материалы Государственного фонда данных переводят в электронный вид

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В Управлении Росреестра по Чувашии с 2015 года переводятся в электронный вид (оцифровываются) материалы Госфонда, полученные в итоге проведения землеустройства. На первое января этого года количество оцифрованных материалов составило 105341 единицу — это 56 процентов от общего числа.

Цифровые копии документов значительно ускоряют работу с ними как сотрудников управления, так и заинтересованных лиц. В состав отсканированных документов входят наиболее востребованные материалы, а именно: карты (планы) объектов землеустройства, землеустроительные дела с границами населенных пунктов, планы сельскохозяйственных угодий, а также землеустроительные (межевые) дела на земельные участки, находящиеся в пользовании физических и юридических лиц.

Перевод материалов в электронную форму на сегодняшний день завершен в Ибресинском, Красночетайском, Порецком, Урмарском, Шемуршинском, Яльчикском и Янтиковском районах. Там материалы Госфонда заинтересованным лицам выдаются в виде электронных копий, что значительно ускоряет процесс.

За минувший год было исполнено 2286 заявлений от заинтересованных лиц для получения копий документов из ГФД, что говорит о востребованности этой услуги.

Фото np-vesti.ru: Материалы Госфонда в электронном виде ускоряют процесс их выдачи заявителям.