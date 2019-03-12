Для чего нужна привязка дома к земельному участку

«Привязать» объект капитального строительства к земельному участку — значит, установить на нем его фактическое местоположение.

Чаще всего вопрос привязки объектов недвижимости возникает при их оформлении. Например, такие сведения могут потребовать в банке при получении ипотеки, в газовой службе или водоканале при подведении коммуникаций к дому, в администрации при оформлении разрешения на ввод в эксплуатацию или в иных организациях.

Если объект недвижимости не привязан к участку, могут возникнуть различные сложности. Например, бывают случаи, когда часть дома выходит за границы земельного участка, а это уже прямое нарушение земельного законодательства, за что могут наказать штрафом.

«Чтобы избежать проблемных ситуаций, гражданам можно заранее позаботиться, чтобы в реестре недвижимости была привязка домов к соответствующим земельным участкам. Если ее нет, необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана. Специалист проведет обмер постройки и определит ее точные координаты с привязкой объекта к земельному участку. Связь между участком и строением инженер также может установить при процедуре уточнения границ земельного участка», — рассказала начальник отдела ведения ЕГРН Управления Росреестра по Чувашии Надежда Яковлева.

Собственнику объекта недвижимости нужно обратиться в один из офисов Многофункционального центра (МФЦ «Мои документы») с заявлением об учете изменений и техническим планом для внесения сведений о связи объектов недвижимости в ЕГРН.

В управлении напоминают, что исключительное право на приобретение земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на них. Кроме того, по договору продажи ОКС покупателю одновременно с передачей права собственности на недвижимость передаются права и на земельный участок, на котором она расположена.