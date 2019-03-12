В Чувашии впервые прошел Фестиваль церковных хоров, поющих на чувашском

Впервые в Чувашии по благословению Митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы прошел Фестиваль церковных хоров, поющих на чувашском языке «Эй чунӑм, Турра мухта»» («Благослови, душе моя, Господа»).

Напомним, Чувашская митрополия поддержала проект Национальной телерадиокомпании Чувашии, направленный на развитие церковного хорового искусства и сохранение родного языка.

В актовом зале воскресной школы чебоксарского храма Новомучеников и Исповедников Российских выступали приходские хоры Чебоксарско-Чувашской, Канашской и Янтиковской, Алатырской и Порецкой епархий. Звучали песнопения, хористы исполняли переведенные на чувашский язык произведения известных церковных композиторов. Участникам фестиваля Преосвященнейший Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии вручил благодарственные грамоты. А зрители и почетные гости — заслуженные деятели искусств республики — высказали пожелание, чтобы фестиваль стал ежегодным.