«Чувашкино» и архив электронной документации приглашают на День открытых дверей

12 марта в Госкиностудии «Чувашкино» и архиве электронной документации состоится День открытых дверей, приуроченный к профессиональному празднику работников архивов и Году театра в России.

В программе мероприятия – ознакомительные и тематические экскурсии, демонстрации электронных изданий, кинопоказы документальных и художественных кинолент из фондов архива, творческая встреча с артистами Чувашского государственного академического драмтеатра.

Для посетителей и гостей учреждения будут организованы экскурсии по фотовыставкам «История российского кинематографа», «Они прославляли республику», «2019 – Год театра в России» и другим фотоэкспозициям, посвященным артистам и театрам республики и деятельности госархива. Состоится знакомство с выставками фотосъемочной аппаратуры из личной коллекции фотографа А.С. Мовчана (более 200 единиц техники) и кинопроекционного оборудования из Музея кино учреждения.

В рамках мероприятия также состоится акция «День дарения», в результате которой фонды Музея кино пополнятся новыми экспонатами. Кроме того, запланированы видеопрезентация архива, обзор электронных изданий о театрах, выступления гостей и творческая встреча с народным артистом Чувашской Республики Сергеем Ивановым.

Начало мероприятия в 12:30.