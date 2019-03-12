Ученики чебоксарской школы №7 посетили Государственную Думу

27 старшеклассников чебоксарской школы №7 получил уникальную возможность – посетить Государственную Думу Российской Федерации.

Руководство муниципального образования организовало поездку с целью стимулирования лучших учеников, а также побуждения старшеклассников к продуктивной познавательной деятельности, к активному освоению содержания образования.

Программа экскурсии получилась очень насыщенная и интересная. Ребятам рассказали, как работают разные фракции, как проходит работа над принятием законов, о том, какие направления по улучшению качества жизни россиян приоритетны сегодня в работе депутатов и многое другое.

Ребята познакомились с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Аленой Аршиновой. Школьники побывали в рабочем кабинете, в свободном диалоге смогли задать интересующее их вопросы. Алена Игоревна попыталась донести до каждого, что нужно пользоваться всеми возможностями и стремиться вперед.

Школьники, родители и администрация образовательного учреждения выражают благодарность Алене Игоревне за предоставленную уникальную возможность посетить столицу нашей Родины и Государственную Думу.

Кроме посещения Государственной Думы РФ ребята побывали на Красной площади, в Александровском саду, встретились с актерами. Учащиеся получили на память не только красивые фотографии, но и незабываемые впечатления и эмоции от поездки.