На 55-летнего новочебоксарца с крыши упала глыба льда

Позавчера с травмой головы и другими телесными повреждениями в больницу доставлен 55-летний мужчина — на него с крыши балкона жилого дома по улице Молодежной в Новочебоксарске упала глыба льда.

По этому факту СУ СКР по Чувашии проводит проверку на предмет того, есть ли в действиях ответственных должностных лиц управляющей компании, обслуживающей дом, признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Также будет дана правовая оценка действиям непосредственно руководства компании.

По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.