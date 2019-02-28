В ЧГУ проводятся подготовительные занятия перед Тотальным диктантом

Приглашаем на «Русский по пятницам»

Совсем скоро, 13 апреля, состоится Тотальный диктант–2019. Чувашия примет участие во всемирной акции в седьмой раз. А уже сейчас в Чебоксарах у всех желающих есть возможность хорошо подготовиться к диктанту. В Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова, на факультете русской и чувашской филологии и журналистики, проходят занятия «Русский по пятницам».

Занятия, которые проводят преподаватели кафедры русского языка и литературы, стартовали 21 февраля. С любителями русского языка занималась старший преподаватель Ирина Бакина. А завтра правила орфографии и пунктуации слушатели курсов будут повторять под руководством доцента кафедры, кандидата филологических наук Татьяны Романовой.

Открытые уроки проходят в аудитории 528 Нового корпуса ЧГУ (г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38). Начало занятий в 18.00. В связи с пропускным режимом в вузе организаторы советуют иметь при себе паспорт.

Практика показывает, что посещающие «Русский по пятницам» хорошо и даже отлично справляются с новыми текстами Тотального диктанта. Ведь сейчас мы больше времени проводим в сети, чем за чтением книг, и порой забываем об орфографии и чистоте речи.

Напомним, что автором Тотального диктанта этого года выбран российский писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский, который написал тексты в жанре «литературного детектива».

В Чувашии проведение Тотального диктанта координируют ЧГУ имени И.Н. Ульянова и редакция «Советской Чувашии».

Фото Олега Мальцева из архива редакции: Подготовительные занятия в ЧГУ имени И.Н. Ульянова «Русский по пятницам» будут продолжаться до самого дня Тотального диктанта 13 апреля. Кроме пятницы 8 марта. То есть состоится еще 6 занятий.