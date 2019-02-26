Госпошлину для граждан никто не отменял, но не все услуги платные

С первого февраля этого года у нотариусов появилась обязанность подавать документы на регистрацию прав граждан в Росреестр. Эту услугу они оказывают бесплатно. По этой причине многие собственники недвижимости решили, что и госпошлину оплачивать не нужно, что теперь эти расходы берет на себя нотариус. Но так ли это?

— Государственную пошлину за регистрацию права собственности на недвижимое имущество и сделок с ним никто не отменял. Нотариусы всего лишь бесплатно подают документы в Росреестр, но нести расходы по оплате госпошлины обязан тот, на кого оформляются права, — рассказал журналисту «СЧ» заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Евгений Дубов. — Налоговый кодекс допускает перечисление госпошлины другим лицом, в связи с этим технический вопрос оформления квитанции заявителем или нотариусом решается в индивидуальном порядке.

— Кого закон освобождает от уплаты госпошлины?

— Это в первую очередь физические лица, признаваемые малоимущими. Далее идут ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды ВОВ, бывшие узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, бывшие военнопленные во время ВОВ.

— Кто устанавливает размеры госпошлины? И сколько, например, нужно заплатить за оформление квартиры?

— Размеры государственной пошлины установлены в Налоговом кодексе РФ (статья 333.33). За переход права (допустим, совершается купля-продажа) на квартиру размер госпошлины для физлица составит 2000 рублей, если квартиру на себя оформляет организация — 22000 рублей.

Есть определенные регистрационные действия, за которые не нужно платить. Список достаточно большой, но если коротко, то, например, за внесение изменений в ЕГРН в случае изменения законодательства РФ, за регистрацию ипотеки, возникающей на основании закона, за погашение регистрационной записи о ней, а также, если идет отказ от права собственности на имущество. В этих и других случаях госпошлину платить не нужно. Не взимается плата с заявителя и при постановке дома на кадастровый учет.

— Что должны знать граждане про уплату госпошлины, если подаются документы на оформление жилплощади?

— Самое главное, что должен запомнить гражданин: срок регистрации начинается с момента оплаты госпошлины. Поэтому, если вы подаете документы через МФЦ, то ее лучше всего оплатить в ходе приема документов. И хотя закон не обязывает прикладывать к ним квитанцию, заявитель вправе представить ее по собственной инициативе. Если есть информация об уплате госпошлины в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), дополнительное подтверждение уплаты не требуется.

При подаче документов в электронном виде порядок оплаты госпошлины несколько иной. Заранее ее оплачивать нельзя, поскольку при подаче электронного заявления автоматически формируется квитанция для оплаты. Поэтому ее оплачивают в электронном виде только после того, как заявление уже подано. Напомню, если не оплатить госпошлину, документы возвращаются заявителю без рассмотрения.

— Бывает, что граждане платят не ту сумму или указывают неверные реквизиты?

— К сожалению, такие случаи встречаются в нашей работе. И чтобы их избежать, нужно очень внимательно отнестись к указанию всех реквизитов квитанции, правильно указывать коды бюджетной классификации (КБК), так как они зависят от способа подачи документов и от органа, осуществляющего прием документов.

Кстати, если человек заплатил лишние деньги, их можно вернуть. Для этого достаточно написать заявление в Росреестр. К заявлению о возврате госпошлины в полном размере прилагаются подлинные документы, при частичном возврате — их копии. А вот при отказе в госрегистрации права по ряду законных оснований уплаченная пошлина не возвращается.

Если гражданин сам стал инициатором прекращения госрегистрации прав, написав соответствующее заявление, возвращается половина суммы уплаченной госпошлины. Отмечу, что количество заявлений о возврате госпошлины ежегодно сокращается. А связано это с повышением качества услуг Росреестра, предоставляемых сотрудниками МФЦ Чувашии, а также все более активное использование ГИС ГМП.