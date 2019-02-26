Злостный неплательщик оштрафован за клевету на директора управляющей компании

Калининский районный суд рассмотрел гражданское дело о защите чести, достоинства и деловой репутации, где истцом выступала директор чебоксарской управляющей компании, посчитавшая, что жилец дома вылил на нее ушат грязи.

Со слов истицы Нины Петровой, жилец Алексей Егоров (персональные данные участников конфликта изменены) в течение длительного времени высказывает в ее адрес клеветнические сведения, распространяя среди жильцов многоквартирных домов листовки с заведомо ложными публичными обвинениями, в частности, в хищении денег собственников квартир. И тем самым создает среди жильцов микрорайона превратное мнение о ней.

Кроме того, сетовала в суде директор УК, в письме, направленном на электронный адрес компании в 2016 году, Егоров угрожал ей незаконным уголовным преследованием, обвинял в самоуправстве. Это письмо прочитали все работники УК, она же узнала о нем в последнюю очередь.

И рассказала, почему жилец распространяет о ней такой негатив. Оказывается, он злостный неплательщик, не вносит деньги за потребляемые жилищно-коммунальные услуги, есть на этот счет и судебные решения. Отсюда и личная неприязнь к руководству управляющей компании. Директор требовала признать распространяемые Егоровым сведения не соответствующими действительности и компенсировать ей причиненный моральный вред.

Однако ответчик в суде и не думал каяться. Да, он действительно распространял среди жильцов многоквартирных домов листовки. И убежден, что там изложена правда. Говорит, сведения об имуществе директора УК и о том, что оно приобретено на «сворованные у жильцов обслуживаемых ею домов деньги», он получил от самих же жильцов во время различных собраний и стихийных митингов. И просто объединил высказывания людей в единый текст в виде листовок.

Короче, Егоров оборонялся тем, что жильцы ничего нового от него не узнали, он фактически записал их мысли и слова. И что рано или поздно Петрова будет привлечена к уголовной ответственности. О том, что будет инициатором проверок со стороны компетентных органов, он якобы и предупреждал директора в электронном письме. В общем, по мнению ответчика, «листовки основаны на достаточных фактических обстоятельствах и не превысили допустимого предела критики».

Однако у суда сложилось иное мнение: Егоров не представил «допустимых и относимых» доказательств того, что изложенная им информация соответствует действительности. Кстати, и сам ответчик признался, что на момент изготовления листовок у него не было доказательств, но все в них «правда».

Только вот на собраниях и митингах мало ли что скажут под «горячую руку»… Иск директора УК суд удовлетворил, признав распространенную ответчиком информацию не соответствующей действительности и взыскав с автора листовок 20 тысяч рублей в счет компенсации причиненного Петровой морального вреда.