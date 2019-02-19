Поддержка фермеров увеличится на 40%

Общий объем средств, предусмотренный Минсельхозом России на развитие малых форм хозяйствования в 2019 году, составит 15,3 млрд рублей, что почти на 40% больше прошлогоднего. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии.

В 2018 году господдержка была оказана 2353 начинающим фермерам, 716 семейным животноводческим фермам и 214 сельхозкооперативам. При этом по сравнению с 2017 годом увеличился средний размер гранта. Так, для начинающих фермеров он составил 2,06 млн рублей (в 2017 году — 1,77 млн рублей), для семейных животноводческих ферм — 7,75 млн рублей (в 2017 году — 6,11 млн рублей), а для сельскохозяйственных потребительских кооперативов — 15,51 млн рублей (в 2017 году — 10,75 млн рублей).