ПАО «Химпром» инвестирует в проект по производству пероксида водорода более 5,6 млрд рублей

14 февраля на полях Российского инвестиционного форума в Сочи заключено Соглашение о взаимодействии между Кабинетом Министров Чувашской Республики и публичным акционерным обществом «Химпром». Документ подписали Глава Чувашии Михаил Игнатьев и председатель Совета директоров ПАО «Химпром» Ярослав Кузнецов.

Целью Соглашения является установление взаимодействия в создании нового производства пероксида водорода по антрахинонной технологии мощностью 50 000 тонн/год на производственной площадке ПАО «Химпром» в г. Новочебоксарск.

В целях реализации достигнутых договорённостей Правительство Чувашии окажет содействие ПАО «Химпром» в получении мер государственной поддержки и мер поддержки государственных институтов развития Российской Федерации и Чувашской Республики, позволяющих повысить эффективность проекта. Также предполагается рассмотрение возможности предоставления стимулирующих налоговых льгот в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Чувашской Республики о налогах.

В свою очередь Химпром обеспечит в 2019 году начало реализации проекта за счет собственных средств и иных источников. По словам Ярослава Кузнецова, общий объем инвестиций, по предварительной оценке, составит более 5,6 млрд рублей.

ПАО «Химпром», расположенное на территории Чувашской Республики, – одно из крупнейших предприятий отечественной химической индустрии, чья деятельность сосредоточена на крупнотоннажной химии. Продукция предприятия пользуется спросом как на внутреннем, так и международном рынках.

В настоящее время ведется мощнейшая модернизация основных фондов предприятия. В прошлом году запущено новое, единственное в России производство гипохлорита кальция.

«Следующий этап развития предприятия отражен в подписанном сегодня Соглашении – создание нового производства пероксида водорода, который будет соответствовать международным стандартам и обеспечит потребность текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности в экологически чистых отбеливателях», – прокомментировал председатель совета директоров ПАО «Химпром» Ярослав Кузнецов. Он уточнил, что на основном производстве предполагается создание около 200 новых высокотехнологичных рабочих мест с высокой заработной платой. Проект будет реализован за два года, в мае текущего года планируется заказать основное технологическое оборудование.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что новое производство будет иметь стратегическое значение для всей страны и, без сомнения, внесет весомый вклад в экономическое развитие республики.

«Правительство Чувашии создает все необходимые условия для деятельности инвесторов. Мы всегда рады деятельным предпринимателям и готовы оказать любую посильную помощь предприятиям, которые развиваются, модернизируют производство, повышают производительность труда, производят инновационную продукцию. Для нас реализация Соглашения с ПАО «Химпром» – это новые рабочие места и дополнительная налогооблагаемая база для консолидированного бюджета. Немаловажно, что продукт рассчитан на экспорт», – подчеркнул Глава республики.