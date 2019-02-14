У 25-летнего жителя Ишлей обнаружили 150 грамм гашиша

Восемь лет свободы не видать…

25-летний житель села Ишлеи Чебоксарского района за покушение на незаконный сбыт наркотических средств приговорен к длительному сроку лишения свободы.

В его гараже нашли гашиш массой более 150 граммов, а также весы и упаковочные материалы. А в сотовом телефоне подсудимого обнаружена фотография места, где он спрятал закладки для потребителей наркотика. То есть готовился к их сбыту.

В суде молодой человек твердил, что хранил гашиш для собственного употребления, однако доказательства говорили об обратном. Суд согласился с позицией государственного обвинения, признав фигуранта дела виновным в покушении на сбыт наркотика, и приговорил его к 8 с половиной годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.