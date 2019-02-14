Настроить цифровое ТВ помогут волонтеры

На этой неделе в России прошла первая волна отключения аналогового телевидения. В понедельник в семи регионах страны на смену ряби и помехам в телевизоре пришли четкая картинка и отличный звук — теперь там жители даже самых глухих деревень принимают 20 федеральных каналов бесплатно и в цифровом качестве. Чувашия вступит в эру цифрового телевещания 15 апреля.

В этот день «аналоговые» экраны погаснут, а смотреть любимые передачи и фильмы можно будет только если телевизоры перестроены на «цифру». Полностью перейдут на новый цифровой формат в России летом, 3 июня.

В республике уже все готово к переходу на цифровое телерадиовещание, отмечают в Мининформполитики Чувашии. В районах и городах построена необходимая для приема сигнала инфраструктура, а цифровую «картинку» жители Чувашии могут принимать уже с конца декабря прошлого года. На данный момент более 99 процентам телезрителей республики доступны как первый, так и второй пакеты мультиплекса — а это и есть те самые 20 бесплатных телеканалов в современном качестве.

Чтобы потухший экран вместо выпуска новостей в привычное время ни для кого не стал неожиданностью, нужно сделать самое главное — подготовить до 15 апреля свои телевизоры к приему цифрового эфирного сигнала. Если техника современная, выпущена после 2013 года и поддерживает стандарт DVB-T2, достаточно поменять настройки в меню и приобрести, в случае необходимости, дециметровую антенну (в магазинах она стоит от 300 рублей). Если же телевизор старый, помимо антенны потребуется еще и специальная телевизионная цифровая приставка (минимальная цена составляет не более 1000 рублей). Затем нужно направить антенну на передающую станцию, в зону которой попадает телевизор: узнать, где она находится, можно на интерактивной карте эфирного телерадиовещания на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ — и на этом, в общем-то, все.

Справиться с настройками несложно, говорят специалисты, тем не менее каждый житель России может рассчитывать на помощь волонтеров. А она наверняка потребуется, особенно пожилым и людям, кому непросто разобраться с техникой.

Добровольцев, которые будут помогать переходить на «цифру», уже начали готовить по всей стране, в том числе и у нас. В Чувашии их обучают специалисты местного филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, занятия организованы во всех городах и районах республики. Добровольцами записываются люди разных возрастов и профессий: студенты, учителя, почтальоны, социальные работники, активисты, главы сельских поселений. Они будут проводить как разъяснительную работу среди населения, так и непосредственно настраивать оборудование в домах жителей республики.

С 1 апреля в Чувашии заработает региональная «горячая линия» по переходу на новый формат телерадиосигнала. Позвонив на нее, любой житель республики сможет не только сообщить о возникших сложностях, но и оставить заявку на помощь волонтера.

Трудностей с приобретением необходимого оборудования в республике быть не должно, считают специалисты.

В любом магазине электроники в достаточном количестве представлены и приставки, и антенны. А цены на них как раз недавно проверили координаторы проекта «Народный контроль» в Чувашии и представители ряда республиканских министерств во время рейда по торговым сетям. Какого-либо дефицита или завышения цен проверяющие не обнаружили: технику можно купить любую, как бюджетную, так и более дорогую.

Но как быть тем, для кого даже недорогие антенны и приставки окажутся неподъемными? В Мининформполитики Чувашии ответили, что малоимущим гражданам и ветеранам Великой Отечественной войны расходы на приобретение оборудования компенсируют в размере не более 1750 рублей — такова средняя розничная цена комплекта оборудования. Предусмотрены специальные цены для жителей неохваченных из-за особенностей рельефа цифровым сигналом населенных пунктов (в Чувашии их 83). Спутниковые операторы предоставят им необходимое оборудование для приема бесплатных 20 эфирных каналов по сниженной цене.

МЕЖДУ ТЕМ На прошлой неделе полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел в Нижнем Новгороде рабочую встречу с генеральным директором Российской телевизионной и радиовещательной сети Андреем Романченко. На встрече обсуждался переход округа на цифровое эфирное телевизионное вещание. В числе первых семи регионов России, где аналоговое вещание начали отключать с 11 февраля, есть и два региона ПФО: Пензенская и Ульяновская области. В апреле аналоговые передатчики в ПФО выключат Кировская область, Республика Мордовия, Удмуртская и Чувашская Республики. В остальных восьми регионах округа аналоговое вещание прекратится 3 июня. Андрей Романченко подчеркнул, что вещание местных каналов в аналоговом формате продолжится. А Игорь Комаров напомнил слова Президента России Владимира Путина о том, что процесс перехода на цифровое телевидение должен проходить аккуратно и постепенно. Отключение аналогового вещания ни для кого не должно стать неожиданным — в ПФО по данному направлению ведется активная разъяснительная работа.

Коллаж «СЧ»: Разобраться в тонкостях подключения цифрового ТВ людям старшего поколения помогут волонтеры — их сейчас готовят и в Чувашии, и в других регионах ПФО.