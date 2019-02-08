ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ

министр культуры РФ

«В рамках нацпроекта к 2024 году в России будет реконструировано и капитально отремонтировано сорок региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол.

В 2019 году средства из федерального бюджета выделят на модернизацию девяти театров: на реконструкцию Ставропольского театра кукол, на капитальный ремонт Мурманского, Новоуральского, Ульяновского театров кукол, Челябинского молодежного театра, Астраханского и Чувашского ТЮЗов, Новосибирского молодежного театра «Глобус» и театра кукол Республики Мордовия».