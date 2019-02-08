8 февраля — день российской науки

Уважаемые деятели науки Чувашской Республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Наука двигает вперед технический прогресс, обеспечивает развитие экономики и повышение качества жизни населения.

Научное сообщество Чувашии успешно осуществляет необходимые обществу фундаментальные и прикладные исследования, эффективно развивает приоритетные инновационные направления современной науки.

Для реализации богатого интеллектуального потенциала, которым обладает наша республика, создаются благоприятные условия. Много делается для укрепления научно-исследовательской базы, развития научных школ, профессионального роста молодых специалистов, интеграции вузовской науки, среднего профессионального образования с промышленностью.

Научные достижения успешно внедряются в реальное производство. Отрадно, что с каждым годом все больше разработок наших исследовательских институтов находят свое применение в различных сферах жизнедеятельности, способствуют открытию высокотехнологичных производств.

Уверен, что и в дальнейшем вклад ученых в развитие республики будет весомым. Желаю всем, кто посвятил себя служению науке, здоровья, счастья, новых открытий и воплощения самых смелых проектов.

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев