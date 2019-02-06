Алатырские коммунальщики задолжали за газ более 140 млн рублей

Приволжское управление Ростехнадзора на 40 тысяч рублей оштрафовало директора МУП «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей».

А причина была веская — неисполнение обязанностей при расчетах за поставленный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Алатырская межрайонная прокуратура установила, что между теплоснабжающей организацией и администрацией Алатыря в декабре 2013 года заключен договор на поставку газа. На момент проверки МУП задолжало поставщику свыше 140 млн рублей. Несмотря на образовавшуюся задолженность, меры по ее погашению муниципальным предприятием не принимались.