Алатырские коммунальщики задолжали за газ более 140 млн рублей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Приволжское управление Ростехнадзора на 40 тысяч рублей оштрафовало директора МУП «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей».

А причина была веская — неисполнение обязанностей при расчетах за поставленный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Алатырская межрайонная прокуратура установила, что между теплоснабжающей организацией и администрацией Алатыря в декабре 2013 года заключен договор на поставку газа. На момент проверки МУП задолжало поставщику свыше 140 млн рублей. Несмотря на образовавшуюся задолженность, меры по ее погашению муниципальным предприятием не принимались.

Опубликовано: 5 февраля 2019 г.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.