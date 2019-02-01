За минувший год жителями Чувашии подано 917 жалоб по линии защиты прав потребителей

На этой неделе состоялось заседание Координационного совета по защите прав потребителей под руководством председателя правительства республики Ивана Моторина.

Как сообщила на заседании врио министра экономического развития, промышленности и торговли Светлана Ананьева, ежегодно Минэкономразвития проводит мониторинг деятельности органов местного самоуправления по вопросам защиты прав потребителей. Мониторинг по итогам 2018 года показал, что ими всего рассмотрено 917 жалоб потребителей (в 2017-м — 817). 64% обращений связано с оказанием услуг, в том числе в сфере ЖКХ, 36% — с розничной торговлей.

Наибольшее количество обращений среди городских округов отмечено в Канаше (327), среди муниципальных районов — в Канашском районе (41). Больше всего жалоб по вопросам торговли (119) поступило от жителей Алатыря. А работа по оказанию содействия потребителям в составлении претензий и исковых заявлений в суды наиболее активно проводится опять же в Канаше и Алатыре, а также в Шумерле и Чебоксарах.