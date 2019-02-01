Велодвижение «Солнце на спицах» стало победителем Всероссийского конкурса

Велодвижение «Солнце на спицах» из Новочебоксарска стало победителем Всероссийского конкурса на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы.

Этот конкурс проводит Минспорт России. Велосипедистов из города химиков признали лучшими в номинации «Городские физкультурно-спортивные клубы или их объединения по месту жительства», сообщают в Минспорте республики.

Движение «Солнце на спицах» появилось в 2004 году. Сегодня оно объединяет любителей велоспорта со всей республики. Каждый год его участники проводят различные велопробеги и веломарш-броски. Так, один из самых масштабных велосипедисты традиционно организуют из Новочебоксарска в село Шоршелы и посвящают знаменитому земляку Андрияну Григорьевичу Николаеву. А не так давно любители велосипеда собрались в Художественном музее в Новочебоксарске на велобал.