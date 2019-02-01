В Козловке менеджер торговой точки присвоила более 2,5 млн рублей

Козловский районный суд приговорил к реальному лишению свободы 31-летнюю местную жительницу, признанную виновной в присвоении денег в особо крупном размере и мошенничестве.

Она работала менеджером по продажам в торговой точке «Вот такие окна» в Козловке. И с 2013 по 2017 год, имея свободный доступ к кассе, присвоила вверенные ей деньги в сумме свыше 2,5 млн рублей. Кроме того, женщина обманула жителя указанного района — заключила с ним договор на поставку дверей, который не собиралась исполнять. А полученные от заказчика 7200 рублей прикарманила.

Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, смягчающие и отягчающие обстоятельства, приговорил фигурантку дела к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре республики.