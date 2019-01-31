В Шумерлинском районе открытие Года театра отметили литературно-музыкальной постановкой

ШУМЕРЛИНСКИЙ РАЙОН. В Алгашинской школе отношение к театру особое. Старшеклассники здесь нередко устраивают спектакли. Вот и открытие Года театра в России непременно решили отметить литературно-музыкальной постановкой в Татьянин день.

Композицию «В стране березового ситца» ребята посвятили творчеству Сергея Есенина. В актовом зале приглушили свет, на столе, покрытом скатертью с бахромой, лежали томики со стихами, горели свечи. На экране проектора проносились события жизни поэта. На сцене ребята читали стихи и пели песни под гитару. Роль Есенина исполнил Никита Каховский. По словам режиссера постановки Татьяны Александровны Денисовой юноша настолько вжился в образ поэта, что казалось — именно Сергей Есенин читает со сцены с рязанским говорком. Гости вечера — родители и педагоги — были в восторге от представления и попросили ребят чаще приглашать их на творческие вечера.

Фото vk.com: Непревзойденно декламировали стихи Анастасия Баева, Ксения Медведева и другие участники литературного вечера.