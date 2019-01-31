В Аликовском районе пенсионеры сели за парты

АЛИКОВСКИЙ РАЙОН. 10 лет назад инициативные бабушки и дедушки района решили объединиться и всем доказать, что и на пенсии можно жить интересно и чему-нибудь учиться.

Дважды в месяц по вторникам бабушки и дедушки стали собираться в читальном зале центральной библиотеки. На занятиях убеленным сединами слушателям школы разъясняют пенсионное законодательство, знакомят с новшествами, например, как пользоваться электронными услугами, проводятся уроки здоровья, музыки, труда и рукоделия, устраиваются творческие конкурсы и выставки поделок, вышивок, кулинарных рецептов. Организуют для пожилых экскурсии по музеям республики и поездки в другие города. Охотно участвуют умудренные жизненным опытом «школьники» в экологических мероприятиях и благотворительных акциях. «Нам, пожилым, скучать не приходится — хочется жить, творить, приносить пользу, делиться нажитым опытом и учиться тому, на что раньше не хватало времени», — говорит руководитель школы и активистка Любовь Михайловна Константинова.

Фото alikov.cap.ru: Начиналась Школа пожилых с нескольких слушателей, а сейчас в читальном зале бывает, что и мест на всех не хватает.