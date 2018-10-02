29 сентября Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев провел рабочее совещание по итогам командировки в Нижний Новгород на межрегиональный форум прокуратур Приволжского федерального округа.

Напомним, на мероприятии обсуждались вопросы соблюдения законодательства в сфере благоустройства общественных пространств. Глава Чувашии подчеркнул, что опыт республики на данном форуме был представлен как одна из успешных практик в регионах ПФО в реализации задач по повышению качества жизни граждан.

Отмечая, что комплексная работа в этой сфере началась в столице республики, руководитель региона привел статистические цифры. С 2011 по 2018 год работа была проведена в 1111 дворовых территориях на общую сумму 928,7 млн рублей. Таким образом, в порядок было приведено 79 % от общего количества дворовых территорий, которые по состоянию на 1 января 2011 г. требовали ремонта.

«Никогда ранее на ремонт и благоустройство такие средства не вкладывались, в том числе в советское время. За это время индекс качества городской среды увеличился на 5-7%», – сказал Михаил Игнатьев.

Добавим, положительная работа Чувашской Республики по переходу к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами отмечена на федеральном уровне. Только 10 регионов Российской Федерации готовы к новым стандартам обращения с отходами с привлечением регионального оператора. «Мы все производители мусора. Утилизация его – это важная задача, от которой зависит не только чистота и порядок, но и экологическая безопасность нашего региона», – прокомментировал Михаил Игнатьев.

Отмечено, что в Чувашии для регионального оператора МВК «Экоцентр» установлены предельные единые тарифы по обращению с ТКО в размере 442,22 руб. за куб. м, или 4138,64 руб. за тонну. Руководитель республики обратил внимание на то, что с установлением предельного тарифа стоимость услуги по сбору, вывозу и утилизации в городах Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарском районе снижена на 11,5%. Установленный Единый тариф является максимальным, то есть региональный оператор имеет право применять и меньший размер тарифа.

В ходе совещания Михаил Игнатьев проинформировал о федеральных проектах, в рамках которых будут реализованы крупные инвестиционные проекты в Чувашской Республике.