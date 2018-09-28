В Центробанке введут ограничения на работу для сотрудников-родственников

Не порадеть родному человечку…

Министерство финансов России разработало законопроект, предусматривающий введение ограничения на работу в Центробанке для состоящих в родстве сотрудников. Об этом сообщает портал Rambler.

Законопроект предполагает, что ограничения будут распространяться на совместную службу родственников в Банке России при наличии непосредственной подчиненности или подконтрольности одного из них другому. Также предусматривается введение ограничения для служащих Банка России на получение займов. «Запрет на получение займов направлен на недопущение конфликта интересов при исполнении служащими Банка России своих должностных обязанностей, связанных с реализацией полномочий Банка России по надзору и контролю за некредитными финансовыми организациями», — говорится в законопроекте.